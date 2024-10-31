Талановитий вінгер Реала не планує залишати клуб
Арда Гюлер
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Талановитий 19-річний турецький вінгер мадридського Реала Арда Гюлер не покине "вершкових" попри інтерес інших клубів.
Про це повідомляє The Athletic.
Попри брак ігрової практики Гюлер не хоче переходити в іншу команду. Раніше ним цікавились англійські Ліверпуль та Арсенал.
Зазначається, що турецький вінгер працюватиме над тим, щоб стати постійним гравцем основного складу команди.
Контракт гравця з мадридцями діє до 30 червня 2029 року, а його трансферна вартість за оцінкою Transfermarkt складає 45 мільйонів євро.
Нагадаємо, Гюлер перейшов до Реала влітку 2023 року із Фенербахче за 20 мільйонів євро. Цього сезону хавбек взяв участь у 11 матчах за "вершкових" в усіх турнірах.