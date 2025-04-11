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Гаверц може повернутися на поле ще до завершення сезону

Олег Дідух — 11 квітня 2025, 12:41
Гаверц може повернутися на поле ще до завершення сезону
Кай Гаверц
Getty Images

Атакувальний півзахисник Арсенала та збірної Німеччини Кай Гаверц може встигнути повернутися на поле ще у поточному сезоні.

Про це повідомляє Football London.

У лютому Гаверц переніс операцію на підколінному сухожиллі. Тоді прогнозувалося, що у поточному сезоні 25-річний німець більше не зіграє. Проте відновлення хавбека після травми йде швидше, ніж очікувалося, і він може встигнути повернутися в поточному сезоні.

Проте без необхідності форсувати відновлення Гаверц не хоче. Німець може повернутися на останні матчі сезону, якщо Арсенал на той момент боротиметься на трофеї: зберігатиме шанси на чемпіонство у АПЛ чи вийде у фінал Ліги чемпіонів.

Наразі "Каноніри" йдуть другими в турнірній таблиці АПЛ, відстаючи від Ліверпуля на 11 очок за 7 турів до фінішу чемпіонату. У першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів команда Мікеля Артети розгромила Реал 3:0.

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