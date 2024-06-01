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Арсенал може продати Зінченка

Олександр Булава — 1 червня, 19:58
Арсенал може продати Зінченка

Лівий захисник Арсенала Олександр Зінченко влітку може змінити клуб.

Про це інформує Football London.

"Каноніри" наразі не розпочинали переговорів щодо продовження контракту з українським оборонцем та можуть його продати влітку. За потенційний трансфер лондонський клуб хоче отримати понад 20 млн євро.

На заміну Зінченку розглядається 19-річний захисник нідерландського Аякса Джоррела Гато.

Напередодні заявилась інформація, що Баварія хоче підписати Зінченка. Мюнхенці розглядають Олександра, як заміну канадського латераля Альфонсо Девіса, якого сватають у Реал Мадрид.

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