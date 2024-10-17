Арсенал хоче підписати на позицію Зінченка одноклубника Забарного

Лондонський Арсенал, за який виступає гравець збірної України Олександр Зінченко, цікавиться угорським лівим захисником англійського Борнмута Мілошом Керкезом.

Про це повідомляє Fichajes.net.

Саме на його позиції у складі "канонірів" грає український захисник.

20-річний Мілош Керкез є одноклубником іншого гравця національної збірної України – центрального захисника Іллі Забарного.

В сезоні 2024/25 Мілош Керкез зіграв 7 матчів на клубному рівні, резлултативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює його вартість у 20 млн. євро.

Нагадаємо, Олександр Зінченко пропускає матчі Ліги націй через травму. У поточному сезоні на його рахунку два матчі за "канонірів", в яких він не відзначився результативними діями.