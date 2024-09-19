Зінченко залишився за межами заявки Арсенала на гру з Аталантою в Лізі чемпіонів
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Лондонський Арсенал визначився зі стартовим складом команди на гру першого раунду основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА проти італійської Аталанти. До заявки команди не потрапив український захисник "канонірів" Олександр Зінченко.
Про причини такого рішення головного тренера Мікеля Артети не повідомляється.
Стартовий склад Арсенала: Рая, Вайт, Саліба, Габріель, Тімбер, Партей, Райс, Гаверц, Сака, Мартінеллі, Жезус.
Запасні: Нето, Портер, Калафіорі, Льюїс-Скеллі, Ківіор, Жоржиньо, Нванері, Гауер, Улад-М’Ганд, Троссар, Стерлінг, Батлер-Ойедеджі.
Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом. Зазначимо, що дивитися поєдинок можна на медіасервісі MEGOGO.