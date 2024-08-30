Легендарний італійський тренер підтримав Фонсеку після невдалого старту португальця біля керма Мілана

Іменитий італійський фахівець Арріго Саккі закликав не критикувати португальського тренера Мілана Паулу Фонсеку.

Його слова цитує сайт football-italia.net.

"Потрібно набратися терпіння, перш ніж робити висновки. Я просто говорю: дайте йому попрацювати. Я пам'ятаю, що Фонсека грав у хороший футбол в Україні.

Його час у Ромі – це щось інше. У цьому клубі все надто складно. Ніхто там по-справжньому не працює добре", – заявив Саккі.