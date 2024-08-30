Легендарний італійський тренер підтримав Фонсеку після невдалого старту португальця біля керма Мілана
Паулу Фонсека
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Іменитий італійський фахівець Арріго Саккі закликав не критикувати португальського тренера Мілана Паулу Фонсеку.
Його слова цитує сайт football-italia.net.
"Потрібно набратися терпіння, перш ніж робити висновки. Я просто говорю: дайте йому попрацювати. Я пам'ятаю, що Фонсека грав у хороший футбол в Україні.
Його час у Ромі – це щось інше. У цьому клубі все надто складно. Ніхто там по-справжньому не працює добре", – заявив Саккі.
Паулу Фонсека очолив Мілан влітку. "Россонері" за 2 тури Серії А набрали лише 1 очко. Португальський тренер з 2016 до 2019 року був наставником донецького Шахтаря.
78-річний Саккі тренував Мілан двічі (1987-1991 та 1996/1997). Разом із ним клуб ставав чемпіоном Італії сезону-1987/88.