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Мессі забив головою: аргентинець відзначився з передачі Суареса в грі проти Америка Мехіко

Руслан Травкін — 19 січня 2025, 06:18
Мессі забив головою: аргентинець відзначився з передачі Суареса в грі проти Америка Мехіко
Ліонель Мессі
Instagram

Легенда світового футболу Ліонель Мессі забив гол у товариському матчі проти Америка Мехіко.

Аргентинець забив головою з передачі свого зіркового друга Луїса Суареса, з яким грав ще за Барселону.

Сталося це на 35-й хвилині. За три хвилини до взяття воріт від Мессі Інтер пропустив першим. З таким рахунком і закінчився перший тайм. Гра завершиться орієнтовно близької 7:15 за київським часом.

Нагадаємо, минулого сезону флоридці зуміли виграти свою конференцію, але в плейоф сенсаційно вибули від Атланти Юнайтед.

У минулому сезоні МЛС Мессі забив 18 голів та віддав 21 асист за 22 гри.

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Ліонель Мессі

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