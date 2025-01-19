Мессі забив головою: аргентинець відзначився з передачі Суареса в грі проти Америка Мехіко
Ліонель Мессі
Легенда світового футболу Ліонель Мессі забив гол у товариському матчі проти Америка Мехіко.
Аргентинець забив головою з передачі свого зіркового друга Луїса Суареса, з яким грав ще за Барселону.
Сталося це на 35-й хвилині. За три хвилини до взяття воріт від Мессі Інтер пропустив першим. З таким рахунком і закінчився перший тайм. Гра завершиться орієнтовно близької 7:15 за київським часом.
Нагадаємо, минулого сезону флоридці зуміли виграти свою конференцію, але в плейоф сенсаційно вибули від Атланти Юнайтед.
У минулому сезоні МЛС Мессі забив 18 голів та віддав 21 асист за 22 гри.