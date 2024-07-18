Аргентинський чиновник був звільнений через заклик Мессі вибачитися перед французами за расистський скандал

Заступника міністра спорту Аргентини Хуліо Гарро було звільнено через заклик капітана збірної Аргентини Ліонеля Мессі та президента аргентинської федерації футболу Клаудіо Тапії публічно попросити вибачення за расистську пісню про французів.

Про це було повідомлено на офіційній сторінці Офісу президента Аргентини у соцмережі X.

"Офіс президента повідомляє, що жоден уряд не може вказувати, що коментувати, що думати або що робити збірній Аргентини, чемпіону світу та дворазовому чемпіону Америки, або будь-якому іншому громадянину. З цієї причини Хуліо Гарро більше не є заступником міністра спорту країни", — йдеться в повідомленні.

Раніше Гарро у радіоінтерв'ю висловив свою думку щодо скандального інциденту з аргентинськими футболістами.

"Я думаю, що капітан збірної повинен вийти та вибачитися. Те ж саме стосується і президента федерації футболу Аргентини. Я вважаю, що це правильно. Це відео - це те, що ставить нас в погане становище як країну. Це можливість показати приклад. Для суспільства добре бачити, що футбол просить пробачення. Це вже відбувається в соціальному житті, в школах, клубах, але це ще не дійшло до великого футболу", — сказав Гарро.

Нагадаємо, у пісні, яку співали Енцо Фернандес та інші гравці збірної Аргентини, йшлося про те, що французькі футболісти представляють Францію, але всі вони родом з африканських країн. Також у тексті Кіліан Мбаппе називається геєм.

Партнер Фернандеса по Челсі Веслі Фофана публічно розкритикував свого одноклубника та відписався від нього в Instagram. Те саме зробили й інші французькі гравці лондонського клубу.

Після інциденту Челсі повідомив про початок внутрішнього дисциплінарного розслідування.