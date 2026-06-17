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З Мессі та Зіданом: Аргентина та Алжир назвали стартові склади на матч 1-го туру ЧС-2026 в групі J

Олексій Мурзак — 17 червня 2026, 03:13
З Мессі та Зіданом: Аргентина та Алжир назвали стартові склади на матч 1-го туру ЧС-2026 в групі J
FIFA

У середу, 17 червня, відбудеться матч першого туру чемпіонату світу-2026 із футболу між збірними Аргентини та Алжиру.

Команди визначилася зі стартовими складами на протистояння, яке відбудеться о 4:00 ранку за київським часом.

Аргентина: Еміліано Мартінес, Медіна, Лісандро Мартінес, Ромеро, Монтьєль, Альмада, Фернандес, Мак Аллістер, Де Пауль, Мессі, Лаутаро Мартінес.

Алжир: Зідан, Бенсебаїні, Манді, Аїт-Нурі, Белгалі, Шаїбі, Будауї, Бенталеб, Маза, Мусса, Гуірі.

Поєдинок на "Ерроухед Стедіум" у Канзас-Сіті наживо в Україні покаже медіасервіс MEGOGO.

Нагадаємо, до групи J також потрапили збірні Австрії та Йорданії. Їхній поєдинок відбудеться 17 червня о 07:00.

"Чемпіон" також проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Аргентина – Алжир за цим посиланням.

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