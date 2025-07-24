Не хочемо відмовлятись від контролю м'яча, – Туран поділився планом на матч з Бешикташем

Головний тренер Шахтаря Арда Туран прокоментував матч кваліфікації Ліги Європи з Бешикташем та назвав сильні сторони суперника.

Слова фахівця наводить ВЗБІРНА.

"Бешикташ – це особливий клуб: з традиціями, з фанатами, тренером і, найголовніше, гравцями. Навіть у минулому сезоні, коли вони були не в найкращому стані, їм вдалося перемогти Фенербахче та Галатасарай. На цьому стадіоні потрібно не просто добре грати, а правильно реагувати на ключові моменти, бо у них є гравці, які можуть змінити хід матчу миттєво. Це нас мотивує ще більше.

Мені подобаються команди, які володіють м'ячем, і ми будемо намагатися грати з контролем. У Бешикташа сильні контратаки, що частково пов’язано з профілем гравців. Але великі команди можуть адаптуватися до будь-якої ситуації. Ми будемо готові й до позиційної гри, і до контратак, однак я не хочу відмовлятися від контролю м’яча. Дуже мало команд у світовій історії досягали успіху лише завдяки обороні", – розповів Туран.

Зустріч відбудеться у четвер, 24 липня, на стадіоні "Тупрас" у Стамбулі. Початок поєдинку – о 21:00 за київським часом. Трансляція матчу в Україні буде доступна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. Також трансляція буде доступна на сайті "Чемпіон".

Нагадаємо, що підопічні Арди Турана пройшли фінський Ільвес на попередній стадії турніру. Після цього "гірники" зіграли лише один товариський поєдинок – несподівано програли словенському Триглаву.

Раніше своїми очікуваннями від матчу поділився капітан "гірників" Микола Матвієнко.