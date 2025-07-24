Матвієнко – про матч з Бешикташем: Поважаємо суперника та готуємось до серйозного протистояння
Микола Матвієнко
ФК Шахтар
Капітан донецького Шахтаря Микола Матвієнко поділився очікуваннями від матчу другого раунду кваліфікації Ліги Європи проти Бешикташа.
Слова захисника наводить Gazeta Krakowska.
"Бешикташ – клуб з багатою історією та солідним складом. У них багато індивідуальних талантів, досвідчені легіонери та гравці, які грали у вищих лігах. Ми поважаємо нашого суперника та дуже серйозно готуємося до цього протистояння. Ми віримо в себе та наш план на гру.
Ми зробимо все, що в наших силах, щоб пройти до наступного раунду. Ми завжди прагнемо високих цілей. У нас молода, амбітна команда. Ми хочемо пройти якомога далі, представляти Україну на найвищому рівні та, перш за все, грати в гарний, якісний футбол, який дає результати", – розповів Матвієнко.
Зустріч відбудеться у четвер, 24 липня, на стадіоні "Тупрас" у Стамбулі. Початок поєдинку – о 21:00 за київським часом. Трансляція матчу в Україні буде доступна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.
Нагадаємо, що підопічні Арди Турана пройшли фінський Ільвес на попередній стадії турніру. Після цього "гірники" зіграли лише один товариський поєдинок – несподівано програли словенському Триглаву.