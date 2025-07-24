Матвієнко – про матч з Бешикташем: Поважаємо суперника та готуємось до серйозного протистояння

Капітан донецького Шахтаря Микола Матвієнко поділився очікуваннями від матчу другого раунду кваліфікації Ліги Європи проти Бешикташа.

Слова захисника наводить Gazeta Krakowska.

"Бешикташ – клуб з багатою історією та солідним складом. У них багато індивідуальних талантів, досвідчені легіонери та гравці, які грали у вищих лігах. Ми поважаємо нашого суперника та дуже серйозно готуємося до цього протистояння. Ми віримо в себе та наш план на гру.

Ми зробимо все, що в наших силах, щоб пройти до наступного раунду. Ми завжди прагнемо високих цілей. У нас молода, амбітна команда. Ми хочемо пройти якомога далі, представляти Україну на найвищому рівні та, перш за все, грати в гарний, якісний футбол, який дає результати", – розповів Матвієнко.

Зустріч відбудеться у четвер, 24 липня, на стадіоні "Тупрас" у Стамбулі. Початок поєдинку – о 21:00 за київським часом. Трансляція матчу в Україні буде доступна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Нагадаємо, що підопічні Арди Турана пройшли фінський Ільвес на попередній стадії турніру. Після цього "гірники" зіграли лише один товариський поєдинок – несподівано програли словенському Триглаву.