Усі мають думати про титул, – Туран назвав завдання Шахтаря на сезон

Сергій Шаховець — 14 лютого 2026, 18:22
Арда Туран
ФК Шахтар Донецьк

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран окреслив завдання на другу частину сезону.

Про це турецький фахівець розповів клубній пресслужбі "гірників".

У чемпіонаті донеччани йдуть на другому місці, маючи однакову кількість очок з лідером – черкаським ЛНЗ. У Шахтарі сподіваються виграти чемпіонство за підсумком сезону.

"У наступні три з половиною місяці, усі мають думати лише про титул і про те, щоб стати чемпіонами. Тому я очікую від своїх гравців дійсно хорошої поведінки протягом цих трьох з половиною місяців", – сказав Туран.

"Гірники" також продовжують виступ у Лізі конференцій. Головний тренер розраховує виграти і цей трофей.

"Якщо ми виграємо Лігу конференцій, це буде величезний успіх, враховуючи ситуацію в нашій країні. Здобуття кубка може стати історичним досягненням. Я вірю, що це буде один із найбільших успіхів не лише у футболі, а й в історії спорту загалом. Нашим суперникам не доводиться чути сирени повітряної тривоги, коли вони повертаються додому виснажені, нашим гравцям – доводиться. Тому, якщо нам вдасться вибороти титул, це буде одна з найбільших перемог в історії спорту", – зазначив Туран.

Шахтар розпочне другу частину сезону 22 лютого матчем проти львівських Карпат, який відбудеться в межах 17 туру УПЛ.

В основному етапі Ліги конференцій "гірники" посіли 6 місце та напряму потрапили до 1/8 фіналу. Жеребкування цієї стадії заплановане на 27 лютого, а поєдинки відбудуться 12 та 19 березня.

