Миколенко дізнався оцінку за матч Евертона проти Манчестер Юнайтед

Український захисник Евертона Віталій Миколенко отримав низьку оцінку за матч 26 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Манчестер Юнайтед (2:2).

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Гру українця оцінили в 6,5 балів. На рахунку Миколенка 3 виграні дуелі з 6, 10 втрат м'яча, 18 точних передач із 27 (67%). Також він виконав 5 лонгболів, проте лише 1 був вдалим. Найкращим же гравцем став автор одного з голів МЮ Бруну Фернандеш.

Нагадаємо, поєдинок Евертон – Манчестер Юнайтед завершився з рахунком 2:2. "Іриски" мали перевагу у 2 голи після першого тайму, але "червоні дияволи" зуміли відігратися після перерви.

Сьогодні також Плімут зіграв внічию з Кардіффом – конкурентом в боротьбі за виживання в Чемпіоншипі. Зустріч завершилась з рахунком 1:1. Захисник господарів Максим Таловєров став одним з найкращих гравців.