Лідс здобув впевнену перемогу над Ноттінгемом у стартовому матчі 25 туру АПЛ

Олексій Мурзак — 6 лютого 2026, 23:58
У п'ятницю, 6 лютого, матчем між Лідсом та Ноттінгемом стартував 25-й тур англійської Прем'єр-ліги з футболу сезону-2025/26.

Зустріч завершилася поразкою колишнього клубу українського універсала Олександра Зінченка з рахунком 1:3.

Вже у першому таймі Лідс, який був господарем зустрічі, забезпечив собі комфортну перевагу завдяки голам Богла та Окафора, а в другій половині протистояння Калверт-Льюїн зняв остаточні питання щодо переможця, адже суперник зміг відповісти лише м'ячем престижу у виконанні Лукки за 4 хвилини до фінального свистка. 

Чемпіонат Англії – АПЛ
25 тур, 6 лютого

Лідс – Ноттінгем Форест 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 26 Богл, 2:0 – 30 Окафор, 3:0 – 49 Калверт-Льюїн, 3:1 – 86 Лукка

Раніше колишня зірка нідерландської Ередивізі Дані Куверманс прокоментував трансфер Олександра Зінченка з Арсенала до Аякса.

