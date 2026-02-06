Лідс здобув впевнену перемогу над Ноттінгемом у стартовому матчі 25 туру АПЛ
У п'ятницю, 6 лютого, матчем між Лідсом та Ноттінгемом стартував 25-й тур англійської Прем'єр-ліги з футболу сезону-2025/26.
Зустріч завершилася поразкою колишнього клубу українського універсала Олександра Зінченка з рахунком 1:3.
Вже у першому таймі Лідс, який був господарем зустрічі, забезпечив собі комфортну перевагу завдяки голам Богла та Окафора, а в другій половині протистояння Калверт-Льюїн зняв остаточні питання щодо переможця, адже суперник зміг відповісти лише м'ячем престижу у виконанні Лукки за 4 хвилини до фінального свистка.
Чемпіонат Англії – АПЛ
25 тур, 6 лютого
Лідс – Ноттінгем Форест 3:1 (2:0)
Голи: 1:0 – 26 Богл, 2:0 – 30 Окафор, 3:0 – 49 Калверт-Льюїн, 3:1 – 86 Лукка
