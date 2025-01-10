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Ексфутболіст Мілана очолив Лас-Вегас

Володимир Максименко — 10 січня 2025, 11:28
Ексфутболіст Мілана очолив Лас-Вегас
Антоніо Ночеріно
Лас-Вегас Лайтс

Колишній футболіст Мілана, Ювентуса та збірної Італії Антоніо Ночеріно став головним тренером Лас-Вегас Лайтс.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Строки підписаного контракту не розголошуються. Останнім місцем роботи Ночеріно був Маямі, який він залишив у жовтні 2024 року.

Лас-Вегас виступає у другому за значущістю дивізіоні США – USL.

Зазначимо, що за свою кар'єру Ночеріно не завоював жодного трофея, програвши фінал Євро-2012 зі збірною Італії, посівши друге місце в Серії А сезону-2011/12 та поступившись у фіналі національного Кубка роком раніше.

Раніше лондонський Вест Гем оголосив про призначення нового головного тренера.

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