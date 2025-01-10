Ексфутболіст Мілана очолив Лас-Вегас
Антоніо Ночеріно
Лас-Вегас Лайтс
Колишній футболіст Мілана, Ювентуса та збірної Італії Антоніо Ночеріно став головним тренером Лас-Вегас Лайтс.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Строки підписаного контракту не розголошуються. Останнім місцем роботи Ночеріно був Маямі, який він залишив у жовтні 2024 року.
Лас-Вегас виступає у другому за значущістю дивізіоні США – USL.
Зазначимо, що за свою кар'єру Ночеріно не завоював жодного трофея, програвши фінал Євро-2012 зі збірною Італії, посівши друге місце в Серії А сезону-2011/12 та поступившись у фіналі національного Кубка роком раніше.
Раніше лондонський Вест Гем оголосив про призначення нового головного тренера.