Ексфутболіст Мілана очолив Лас-Вегас

Колишній футболіст Мілана, Ювентуса та збірної Італії Антоніо Ночеріно став головним тренером Лас-Вегас Лайтс.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Строки підписаного контракту не розголошуються. Останнім місцем роботи Ночеріно був Маямі, який він залишив у жовтні 2024 року.

Andiamo, Antonio! Welcome home⚡️ pic.twitter.com/8KGAE5Xzya — Las Vegas Lights FC (@lvlightsfc) January 9, 2025

Лас-Вегас виступає у другому за значущістю дивізіоні США – USL.

Зазначимо, що за свою кар'єру Ночеріно не завоював жодного трофея, програвши фінал Євро-2012 зі збірною Італії, посівши друге місце в Серії А сезону-2011/12 та поступившись у фіналі національного Кубка роком раніше.

Раніше лондонський Вест Гем оголосив про призначення нового головного тренера.