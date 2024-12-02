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Дружина Мессі стала амбасадором відомого спортивного бренду

Богдан Войченко — 2 грудня 2024, 13:50
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Дружина Мессі стала амбасадором відомого спортивного бренду

Дружина Ліонеля Мессі стала новим амбасадором бренду спортивного одягу Adidas.

Антонела Рокуццо опублікувала у себе в соцмережах відповідний пост, в якому поділилася емоціями від співпраці із німецькою компанією. Кохана зіркового футболіста буде представляти жіночу лінійку одягу.

"Представляємо нового члена нашої сімʼї в справжньому стилі. Ласкаво просимо", йдеться у заяві бренду.

Нагадаємо, Ліонель та Антонела разом з дитинства, їх стосунки почалися ще в підлітковому віці, а офіційно вони одружилися у 2017 році.

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Рокуццо є мамою трьох дітей, а в свій вільний час займається благодійною діяльністю через свою організацію, яка підтримує дітей із малозабезпечених родин.

Також кохана Мессі активно бере участь у соціальних мережах та модних проєктах.

Інтер Маямі Ліонель Мессі Антонелла Рокуццо