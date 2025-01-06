Фаті готовий залишити Барселону
Ансу Фаті
Sky Sports
Вінгер каталонської Барселони Ансу Фаті готовий залишити команду та відправитись в оренду.
Про це повідомляє Ніколо Скіра.
Футболіст незадоволений своїм становищем у стані "блаугранас" та хоче отримувати більше ігрової практики.
У сезоні-2024/25 Фаті зіграв всього у семи матчах за свій клуб, в яких не відзначився результативними діями.
Зазначимо, що протягом всієї кар'єри Ансу страждає від великої кількості травм, через які загалом пропустив 672 дні.
Раніше агент футболіста прокоментував перспективи свого підопічного.