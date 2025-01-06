Фаті готовий залишити Барселону

Вінгер каталонської Барселони Ансу Фаті готовий залишити команду та відправитись в оренду.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Футболіст незадоволений своїм становищем у стані "блаугранас" та хоче отримувати більше ігрової практики.

У сезоні-2024/25 Фаті зіграв всього у семи матчах за свій клуб, в яких не відзначився результативними діями.

Зазначимо, що протягом всієї кар'єри Ансу страждає від великої кількості травм, через які загалом пропустив 672 дні.

Раніше агент футболіста прокоментував перспективи свого підопічного.