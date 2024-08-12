Вінгер Барселони Фаті може покинути клуб

Вінгер Барселони Ансу Фаті найближчим часом може покинути каталонський клуб.

Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, через часті травми футболіста, та не дуже втішні результати у Брайтоні (У 19 матчах Англійської Прем'єр-ліги забив лише 2 голи), клуб вже списав Ансу з рахунків, і готує його до продажу до закриття трансферного вікна.

Спортивний директор клубу Деку повідомив агента футболіста, щоб той шукав йому нову команду. Сам гравець не бажає покидати склад "блаугранас", та старався показати хороші результати, але нещодавня травма не дозволила йому брати участь у передсезонних зборах.

Зазначимо, що Ансу дебютував за Барселону у сезоні-2019/20, коли гравцю було лише 16 років. У той сезон іспанець побив чимало рекордів, зарекомендувавши себе як новий гравець покоління в каталонському клубі. Однак, згодом вінгер отримав розрив меніска та провів майже рік у лазареті.

Раніше з'являлась інформація, що Фаті може віддати десятий номер у команді новій зірці Ламіну Ямалю.