Фаті відновив тренування з Барселоною

Вінгер Барселони Ансу Фаті відновився від травми стопи, яку він отримав під час передсезонного збору.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

21-річний гравець завершив основну частину тренування сьогодні. Зазначається, що головний тренер Ганс Флік довіряє йому в Барселоні.

🚨🔵🔴 Ansu Fati, on the verge of returning from his injury as he completed main part of training session today.



Hansi Flick trusts him for his Barça project. pic.twitter.com/nJUQ9o6wqJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 9, 2024

Фаті в минулому сезоні грав за Брайтон на правах оренди. У 19 матчах Англійської Прем'єр-ліги забив лише 2 голи.

Зазначимо, що Ансу дебютував за Барселону у сезоні-2019/20, коли гравцю було лише 16 років. У той сезон іспанець побив чимало рекордів, зарекомендувавши себе як новий гравець покоління в "блаугранас". Однак, згодом вінгер отримав розрив меніска та провів майже рік у лазареті.

Напередодні повідомлялося, що опорний півзахисник Барселони Марк Берналь на тривалий термін вибув з ігор за команду, через важку травму.