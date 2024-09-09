Фаті відновив тренування з Барселоною
Вінгер Барселони Ансу Фаті відновився від травми стопи, яку він отримав під час передсезонного збору.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
21-річний гравець завершив основну частину тренування сьогодні. Зазначається, що головний тренер Ганс Флік довіряє йому в Барселоні.
Фаті в минулому сезоні грав за Брайтон на правах оренди. У 19 матчах Англійської Прем'єр-ліги забив лише 2 голи.
Зазначимо, що Ансу дебютував за Барселону у сезоні-2019/20, коли гравцю було лише 16 років. У той сезон іспанець побив чимало рекордів, зарекомендувавши себе як новий гравець покоління в "блаугранас". Однак, згодом вінгер отримав розрив меніска та провів майже рік у лазареті.
Напередодні повідомлялося, що опорний півзахисник Барселони Марк Берналь на тривалий термін вибув з ігор за команду, через важку травму.