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Вінгер Барселони, якого називали "новим Мессі", отримав чергову травму

Владислав Уткін — 24 липня, 14:02
Вінгер Барселони, якого називали новим Мессі, отримав чергову травму

Вінгер Барселони Ансу Фаті отримав травму стопи під час передсезонного збору.

Про це повідомила пресслужба каталонців.

Це відбулось під час тренувальної сесії у вівторок, 23 липня. Зазначається, що 21-річний футболіст проходитиме консервативне лікування в Барселоні, а його повернення до тренувань залежатиме від часу відновлення.

Фаті в минулому сезоні грав за Брайтон на правах оренди. У 19 матчах Англійської Прем'єр-ліги забив лише 2 голи.

Зазначимо, що Ансу дебютував за Барселону у сезоні-2019/20, коли гравцю було лише 16 років. У той сезон іспанець побив чимало рекордів, зарекомендувавши себе як новий гравець покоління в "блаугранас". Однак, згодом вінгер отримав розрив меніска та провів майже рік у лазареті.

Раніше з'являлась інформація, що Фаті може віддати десятий номер у команді новій зірці Ламіну Ямалю.

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