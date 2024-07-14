Барселона попросить свого гравця віддати 10-й номер Ямалю

Барселона може віддати культовий 10-й номер 17-річному вінгеру Ламіну Ямалю.

Про це повідомляє AS.

Наразі "десяткою" володіє інший молодий гравець, Ансу Фаті. Каталонці вважають, що з погляду іміджу та маркетингу буде не добре, якщо 10-й номер буде закріплений за футболістом, який не відіграє важливої ролі в команді. Відтак Барселона планує попросити Фаті віддати статусний номер зірковому Ямалю.

Зазначимо, що 21-річний Ансу в минулому сезоні грав за Брайтон на правах оренди. У 19 матчах Англійської Прем'єр-ліги забив лише 2 голи.

Нагадаємо, Ямаль став найкращим гравцем півфінального матчу Євро-2024 Іспанія — Франція, та побив 66-річний рекорд ставши наймолодшим автором забитого м'яча в історії чемпіонатів Європи та світу.