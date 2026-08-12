Домінування Карпат: УПЛ назвала найкращого тренера, гравця та символічну збірну 2 туру

Українська Прем'єр-ліга з футболу визначила символічну збірну 2-го туру розіграшу-2026/27 а також назвала найкращого тренера та гравця.

Про це повідомляє сайт УПЛ.

Найкращим наставником вдруге поспіль став головний коуч львівських Карпат Фран Фернандес. Іспанський спеціаліст разом зі своїми помічниками дуже добре підготував команду до матчу проти черкаського ЛНЗ. "Леви" розбили віцечемпіона першості з рахунком 3:0, здобувши другу перемогу поспіль на старті нового сезону.

Цікаво, що Фернандес не єдиний представник клубу з міста Лева, якого відзначили в УПЛ. Також тут присутні капітан команди Бабогло, а також два літні новачки – Калеро та Філліпе.

Натомість найкращим футболістом туру було визнано панамського півзахисника Кривбаса Джовані Герберта, який став автором другого голу у ворота луганської Зорі. Підопічні Патріка ван Леувена перевернули хід протистояння та оформили звитягу 3:1.

Символічна збірна 2-го туру УПЛ-2026/27: Баранцов (Оболонь) – Калеро (Карпати), Чоботенко (Полісся), Бабогло (Карпати), Тимчик (Динамо) – Очеретько (Шахтар), Наві (Кривбас), Фелліпе (Карпати), Герберт (Кривбас), Велетень (Полісся) – Краснопір (Полісся)

Відзначимо, що 3-й тур української першості з футболу розпочнеться у п'ятницю, 14 серпня, матчем Епіцентру проти Вереса. Початок – о 18:00.