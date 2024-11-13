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Матч України та Грузії у Лізі націй обслуговуватиме суддівська бригада з Англії

Олексій Погорелов — 13 листопада 2024, 11:38
Матч України та Грузії у Лізі націй обслуговуватиме суддівська бригада з Англії
Кріс Кавана
Manchester Evening News

Англійська бригада арбітрів працюватиме на матчі Ліги націй між збірними України та Грузії.

Ця інформація була повідомлена на офіційному сайті УАФ.

Головним арбітром майбутньої зустрічі українців та грузинів стане Кріс Кавана. На бокових лініях йому допомагатимуть Лі Беттс та Ніл Дейвіс. Сем Барротт виступатиме в ролі четвертого судді.

Нагадаємо, що матч п'ятого туру групового етапу Ліги націй між Україною та Грузією відубдеться 16 листопада у Батумі. Стартовий свисток гри запланований на 19:00 за київським часом.

Раніше хавбек збірної України Єгор Ярмолюк поділився історією про дебютний виклик до лав національної команди.

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