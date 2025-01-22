Ярмоленко перевершив досягнення Шевченка в Лізі Європи у складі Динамо

Андрій Ярмоленко оформив дубль у матчі Ліги Європи з Галатасараєм та зміг побити декілька рекордів Динамо.

Про це повідомляє пресслужба столичного клубу.

Вінгер став найстарішим гравцем "біло-синіх", що відзначався в межах турніру. Попереднє досягнення належало Андрію Шевченку, який відзначався у ворота Манчестер Сіті у віці 34 років та 5 місяців. Цікаво, що цей рекорд Андрій оновив ще влітку 2024 року у поєдинку з Рейнджерс в межах кваліфікації до Ліги чемпіонів. Таким чином, футболіст оновив власне досягнення.

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Окрім того, Ярмоленко став шостим гравцем, що оформив дубль у єврокубках, вийшовши на поле з лави для запасних. Раніше цим досягненням могли похизуватись Юрій Максимов, Діогу Рінкон, Флорін Чернат, Жуніор Мораес та Денис Гармаш.

На рахунку Андрія 23 голи у складі киян в єврокубках – така сама кількість, як у Максима Шацьких. Футболісти поділяють третю сходинку рейтингу, поступаючись лише Сергію Реброву (31) та Андрію Шевченку (25).

Також Ярмоленко наблизився до президента УАФ за віком серед усіх футболістів Динамо, що забивали в будь-якому турнірі. наразі це досягнення належить Шевченку, який відзначався у воротах Волині у віці 35 років та 6 місяців.

Зазначимо, що на сайті Чемпіон є відеоогляд матчу між Галатасараєм та Динамо.