Ярмоленко: Зараз в нас найсильніша збірна України за весь час

Лідер київського Динамо та збірної України Андрій Ярмоленко вважає, що наразі у збірної найсильніший склад за всю історію.

Про це він розповів на передматчевій пресконференції.

"Що змінилося у збірній України? Багато чого. Я вважаю, що зараз у нас, напевно, найсильніша збірна за весь час, тому що багато молодих гравців, які поїхали грати в топчемпіонати, тож я вважаю, що багато чого змінилося", — сказав футболіст.

Напередодні збірна України втримала нульову нічию у гостьовому товариському матчі проти Німеччини. Наступний матч у межах підготовки до Євро-2024 "синьо-жовті" зіграють 7 червня проти Польщі. Чемпіон проведе текстовий онлайн поєдинку.