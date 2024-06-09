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Шевченко назвав один із найбільших викликів для українського футболу

Игорь Чернявский — 9 червня, 16:45
Шевченко назвав один із найбільших викликів для українського футболу

Одне з головних завдань Української асоціації футболу — не втратити покоління гравців, які в молодому віці виїхали з країни через повномасштабне вторгнення.

Про це Андрій Шевченко заявив у інтерв’ю The Guardian.

"Коли я починав (керувати УАФ — прим.), метою було вийти на Євро-2024 та забезпечити логістику. Є й інші моменти, які доводиться вирішувати: організація матчів чемпіонату, покращення фінансової ситуації.

Той факт, що багато талановитих молодих гравців виїхали з країни через війну, і нам потрібно відновлювати з ними зв’язок — це один з найбільших викликів у майбутньому, бо ми хочемо, щоб вони грали за нашу національну збірну", — сказав Шевченко.

Останнім часом голова УАФ роздає багато інтерв’ю закордонній пресі. Зокрема, нещодавно Шевченко розповів, кого з українських гравців порадив би підписати Мілану, а також озвучив мету збірної України на Євро-2024.

війна Українська асоціація футболу (УАФ) Андрій Шевченко

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