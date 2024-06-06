Шевченко — про Євро-2024: Мета — вийти з групи, а далі подивимось

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко поділився очікуваннями від виступу збірної України на Євро-2024.

Екснападник Мілана та збірної України дав інтерв'ю La Gazzetta dello Sport.

"Цілі на чемпіонат Європи? Пройти групу — думаю, це посильне завдання, а далі подивимося. Ми наймолодша команда на турнірі, але у нас є шанс. І у нас є велика мотивація, ми граємо за народ, який ніколи не здається.

Фаворити Євро-2024? Англія, Франція, Іспанія, Італія, яка має багато варіацій, Німеччина. Але також Бельгія, Хорватія та Австрія, дуже солідні, хороші команди. Ми думаємо про те, щоб пройти групу, а потім підемо крок за кроком.

Це покоління збірної України, повне варіацій, із двома дуже сильними воротарями. Але мені подобається саме здатність варіювати, і мені подобається, як тренер змушує команду грати. Звичайно, я не втручаюся в роботу Сергія Реброва. Я роблю все можливе, щоб забезпечити його всім необхідним, і наголошую, що пишаюся результатами нашої організації. Не запитуйте мене про технічні рішення. Зараз я думаю лише про рахунки й персонал", — розповів Шевченко.