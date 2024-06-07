Шевченко розповів, кого б з українських гравців порадив підписати Мілану

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко розповів, що міг би порадити Мілану підписати багатьох гравців збірної України.

Слова ексгравця та тренера збірної України наводить La Gazzetta dello Sport.

"Багатьох. Циганкова, Мудрика, Довбика", — сказав Шевченко в інтерв'ю.

Раніше очільник УАФ поділився очікуваннями від виступу збірної України на Євро-2024.

Нагадаємо, що форвардом Жирони Артемом Довбиком цікавиться два італійських клуби — Наполі та Мілан.