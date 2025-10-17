Шевченко розповів, чому завершив професійну кар'єру в 35 років

Легенда українського футболу Андрій Шевченко розповів, що стало причиною його рішення завершити кар'єру гравця у віці 35 років.

Його слова передає Goal.com.

За словами президента УАФ, причиною стали проблеми зі здоров'ям. При цьому Шевченко додав, що задоволений тим, як пішов з футболу.

"Чому завершив кар'єру у 35 років? Проблеми зі здоров’ям, безумовно, відіграли значну роль. У мене були проблеми з колінами та спиною. Але я задоволений тим, як я покинув сцену. Я повернувся до гри за своє Динамо, а з національною збірною попрощався на Євро-2012, яке приймали Польща та Україна. Такий спосіб прощання мені дуже підійшов", – сказав Шевченко.

За час ігрової кар'єри Андрій Шевченко виступав за Динамо Київ, італійський Мілан та лондонський Челсі. Серед його трофеїв, зокрема, Золотий м'яч 2004, кубок Ліги чемпіонів та Суперкубок УЄФА.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Андрій Шевченко та голова комітету арбітрів УАФ Катерини Монзуль увійшли до складу постійних комітетів ФІФА.