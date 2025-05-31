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Це історичне досягнення, – Шевченко привітав жіночу збірну України

Станіслав Лисак — 31 травня 2025, 16:56
Це історичне досягнення, – Шевченко привітав жіночу збірну України

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко привітав жіночу збірну України з виходом у елітний дивізіон Ліги націй.

Слова Шевченка цитує УАФ.

"Вітаю жіночу національну збірну з перемогою та достроковим виходом до елітного дивізіону Ліги націй УЄФА. Це історичне досягнення для українського жіночого футболу. Дякую за вашу силу, командний дух і любов до гри. Пишаюся вами!", – сказав Андрій Шевченко.

Напередодні підопічні Володимира Пятенка мінімально здолали Албанію з рахунком 2:1. Ця перемога гарантувала українкам перше місце у групі та підвищення в класі.

В України після 5 турів 13 очок, а у другої Чехії – 10. Проте українки мають перевагу за очними зустрічами.

В іншому матчі Чехія впевнено здолала аутсайдера групи Хорватію – 5:0. В останньому турі Україна зіграє проти Хорватії, поєдинок відбудеться 3 червня.

Нагадаємо, на початку квітня збірна України мінімально здолала чешок (1:0), а потім розійшлася миром (1:1) з цією збірною. У перших двох турах Ліги націй жіноча збірна Україна здобула перемоги над командами Албанії (2:1) та Хорватії (2:1).

Ліга націй УЄФА Українська асоціація футболу (УАФ) Андрій Шевченко

Андрій Шевченко

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