Пятов: Я втратив 7 років кар'єри при Луческу

Ексголкіпер донецького Шахтаря та збірної України Андрій Пятов вважає, що у перші роки ігрової кар'єри у складі "гірників" не розвивався належним чином.

Про це колишній воротар заявив у інтерв'ю SportArena.

"Я приходив у Шахтар — думав, що все знаю, почував себе дуже сильним. Я тоді в молодіжній збірній грав, поїхав на чемпіонат світу 2006 року з Блохіним. Я відчував, що я ледь не все знаю, все вмію.

Але в Шахтарі інший рівень. Ти грав за Ворсклу, а коли ти граєш проти найкращих команд Європи… Скільки в мене помилок було, і я сам вчився на них.

Але, я тобі так скажу, в мене не було тренера по воротарях. Був у нас Маріан Іоніце. Я вважаю, що я, чесно кажучи, 7 років втратив у розвитку.

Це з 2007-го по 2014-й? Так. Я грав якось на своєму запасі якомусь, але цей досвід я брав сам з ігор. У мене не було такого розбору гри, підказки або якоїсь психологічної допомоги, аналізу. Бо це робив Луческу з усією командою", — сказав Пятов.