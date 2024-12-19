Лунін добув 11-й трофей у складі мадридського Реала

Воротар Андрій Лунін виграв свій 11-й трофей у складі мадридського Реала.

Напередодні "бланкос" розгромили мексиканську Пачуку у матчі за Міжконтинентальний кубок-2024. Український голкіпер поєдинок провів у запасі, весь поєдинок провів бельгійський воротар Тібо Куртуа.

Лунін перейшов до Реала влітку 2018 року. Його придбали у луганської Зорі за 8,5 млн євро. За цей період він двічі вигравав Ла Лігу, двічі Лігу чемпіонів, двічі Суперкубок Іспанії, двічі Суперкубок УЄФА, Кубок Іспанії, клубний чемпіонат світу та Міжконтинентальний кубок.

Напередодні повідомлялося, що Лунін посів сьоме місце в рейтингу найкращих воротарів світу у 2024 році.