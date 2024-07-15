Лунін розпочав тренування з Реалом

Український голкіпер Андрій Лунін прибув на тренувальну базу мадридського Реала для підготовки до сезону-2024/25.

Про це повідомляє Marca.

Українець потрапив у першу групу гравців, які пройдуть заплановані медичні тести та розпочнуть тренування.

🚨 David Alaba, Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Fran García dan Jesús Vallejo kembali ke Valdebebas untuk menjalani tes medis dilanjut sesi latihan pada siang harinya. 👋



Real Madrid is back! 😍 pic.twitter.com/TDWzisrVlt — Seputar Real Madrid (@SeputarMadrid) July 15, 2024

Реал проведе перший офіційний матч проти Аталанти в межах Суперкубку УЄФА, який запланований на 14 серпня. До цього "вершкові" відправляться у передсезонне турне в США, де зіграють проти Мілана, Барселони та Челсі.

Зазначимо, що майбутнє Луніна у Реалі залишається під питанням. Напередодні повідомлялось, що українець погодився продовжити переговори з Суверенним фондом Саудівської Аравії щодо можливого трансферу в один із клубів країни.