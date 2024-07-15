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Лунін розпочав тренування з Реалом

Владислав Уткін — 15 липня, 13:20
Лунін розпочав тренування з Реалом

Український голкіпер Андрій Лунін прибув на тренувальну базу мадридського Реала для підготовки до сезону-2024/25.

Про це повідомляє Marca.

Українець потрапив у першу групу гравців, які пройдуть заплановані медичні тести та розпочнуть тренування.

Реал проведе перший офіційний матч проти Аталанти в межах Суперкубку УЄФА, який запланований на 14 серпня. До цього "вершкові" відправляться у передсезонне турне в США, де зіграють проти Мілана, Барселони та Челсі.

Зазначимо, що майбутнє Луніна у Реалі залишається під питанням. Напередодні повідомлялось, що українець погодився продовжити переговори з Суверенним фондом Саудівської Аравії щодо можливого трансферу в один із клубів країни.

Андрій Лунін Реал Мадрид

Андрій Лунін

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