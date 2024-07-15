Лунін розпочав тренування з Реалом
Український голкіпер Андрій Лунін прибув на тренувальну базу мадридського Реала для підготовки до сезону-2024/25.
Про це повідомляє Marca.
Українець потрапив у першу групу гравців, які пройдуть заплановані медичні тести та розпочнуть тренування.
Реал проведе перший офіційний матч проти Аталанти в межах Суперкубку УЄФА, який запланований на 14 серпня. До цього "вершкові" відправляться у передсезонне турне в США, де зіграють проти Мілана, Барселони та Челсі.
Зазначимо, що майбутнє Луніна у Реалі залишається під питанням. Напередодні повідомлялось, що українець погодився продовжити переговори з Суверенним фондом Саудівської Аравії щодо можливого трансферу в один із клубів країни.