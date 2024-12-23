Трансфер Челсі може відкрити двері для переходу Луніна

Голкіпер Реала Андрій Лунін може змінити клуб наступного літа через трансфер іншого голкіпера.

Про це повідомляє FootballHub з посиланням на Defensa Central.

Раніше з'явилася інформація, що Челсі розглядає можливість придбати воротаря дортмундської Боруссії Грегора Кобеля.

Український воротар "бланкос" вважається одним з кандидатів, щоб замінити 27-річного швейцарця на Сігнал Ідуна Парк.

"Джмелі" планують витратити зароблені на цьому трансфері кошти на придбання голкіпера збірної України.

На відміну від минулого сезону, в цьому Андрій Лунін не має великої кількості ігрового часу. 25-річний українець взяв участь лише у п'яти матчах, у яких він пропустив вісім голів та двічі відстояв на "нуль".

Нещодавно Андрій Лунін виграв свій одинадцятий трофей у складі Реала, ставши переможцем Міжконтинентального кубку.