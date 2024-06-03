Лунін відреагував на перехід Мбаппе в Реал

Український воротар мадридського Реала привітав Кіліана Мбаппе з переходом в королівський клуб.

Відповідний підпис він залишив у сторіс в інстаграмі.

"Ласкаво просимо, Сrack (в іспанській — слово, що хвалить досягнення людини)", — йдеться у написі.

Нагадаємо, напередодні Реал оголосив про підписання 5-річного контракту з французьким нападником. Перехід відбувся на правах вільного агента. Гравець виступатиме під 9 номером.

За інформацією ЗМІ, Мбаппе отримає від Реала підписний бонус в розмірі 50 млн євро.