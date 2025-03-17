Лунін: Шанси України та Бельгії – 50 на 50, можуть бути якісь несподіванки

Голкіпер Реала Андрій Лунін поговорив про підготовку до матчів збірної України в плейоф Ліги націй проти збірної Бельгії.

Своїми думками щодо майбутнього протистояння 26-річний футболіст поділився в інтерв'ю пресслужбі УАФ.

Після матчу 28 туру Ла Ліги проти Вільярреала (2:1) Лунін приєднався до інших гравців національної команди на зборі в Іспанії.

"Дуже радий, що після такої значної паузи знову тут, з командою, з великим бажанням готуватися, тренуватися, працювати. Як завжди, гарний настрій, атмосфера, процес – все супер. Від протистояння з Бельгією очікуємо позитивного результату за сумою двох матчів. Всі ми хочемо піднятися в дивізіон А. Треба добре підготуватися, серйозно, відповідально, ігри покажуть", – сказав Лунін.

Андрій вважає, що шанси обох команд на успіх в цьому протистоянні рівні.

"100% 50 на 50. Мені здається, що новий тренер (у Бельгії) – це, з однієї сторони, можуть бути якісь несподіванки. Але, з іншої сторони, це все ж таки новий тренувальний процес, нова, можливо, тактика. Може будуть нові виклики. З однієї сторони, ускладнює роботу, а з іншої, команда, можливо, не буде на 100% виконувати всі установи тренера. Але це по ту сторону, нам головне готуватися самим, дивитися на свою гру, свою роботу, свою підготовку".

Нагадаємо, що перша гра плейоф Ліги націй-2024/25 між Україной та Бельгією відбудеться 20 березня. Матч-відповідь пройде 23 березня.

Раніше головний тренер збірної України Сергій Ребров висловив вдячність клубам УПЛ, які пішли назустріч та погодилися перенести тур чемпіонату заради підготовки національної команди.