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Тренер Борнмута: Коли Забарний говорить, усі мають його слухати, бо це важливо

Олексій Погорелов — 29 листопада 2024, 18:40
Тренер Борнмута: Коли Забарний говорить, усі мають його слухати, бо це важливо
Ілля Забарний
Instagram Іллі Забарного

Головний тренер Борнмута Андоні Іраола відзначив важливість Іллі Забарного для його команди, а також його лідерські якості.

Слова іспанського фахівця наводить The Telegraph.

"Забарний став дуже, дуже надійним. Іноді ми не усвідомлюємо, наскільки він молодий. Він не дуже багато говорить, але коли він починає, ви повинні його слухати. Коли він має що сказати, це, як правило, важливо", – сказав Іраола.
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Ілля Забарний став основним гравцем "вишень" майже одразу після свого переходу з Динамо у січні 2023 року. Тоді англійці віддали за 22-річного центрбека 22,7 мільйона євро.

У нинішньому сезоні українець взяв участь в усіх 12 матчах Борнмута в АПЛ, відігравши їх від свиста до свистка. Він пропустив лише матч Кубку ліги проти Вест Гема (0:1), провівши весь час на лаві запасних.

Раніше Ілля Забарний розповів про часи своєї кар'єри у складі Динамо, де він був "занадто добрим" на футбольному полі.

Але тодішній тренер киян Мірча Луческу змусив захисника бути "сильнішим та страшнішим", що потім його й привело до АПЛ.

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