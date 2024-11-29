Забарний: Мені потрібно вчитися більше, щоб бути на вершині
Захисник Борнмута та збірної України Ілля Забарний вважає, що має кожного дня вчитися більше, щоб бути серед когорти найкращих.
Про це українець розповів британському порталу The Telegraph.
"Коли я починав грати, я був занадто добрим на полі і це було недобре. Мій тренер, Мірча Луческу, сказав мені: "Ти повинен бути сильним, ти повинен бути страшним". Я був змушений перестати бути занадто добрим.
Я молодий, але граю проти досвідчених гравців. Кожного разу мені потрібно вчитися більше, щоб завтра бути кращим, ніж був учора. Це єдиний спосіб бути на вершині", – заявив Забарний.
Раніше стало відомо, що Борнмут готовий продати українського захисника за 78 млн євро. Також Забарний відреагував на інформацію про зацікавленість у його послугах з боку Манчестер Сіті та Тоттенгема, наголосивши, що він добре себе проявив. Раніше повідомлялося, що захисником цікавиться Реал.
У поточному сезоні Забарний повністю відіграв усі 11 матчів Борнмута в АПЛ, результативними діями не відзначався. Трансферна вартість захисника оцінюється в 32 мільйони євро, контракт діє до літа 2029 року.
Завтра, 30 листопада, "вишні" з Іллею Забарним завітають в гості до Вулвергемптона в межах 13 туру АПЛ. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.