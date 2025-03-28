Загрожує в'язниця: Анчелотті постане перед судом
Карло Анчелотті
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Головний тренер Реала Карло Анчелотті постане перед судом у справі про ухилення від сплати податків.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
Прокуратура звинувачує наставника "вершкових" у приховуванні доходів від іміджевих прав у 2014 і 2015 роках, використовуючи офшорні компанії. Загальна сума заборгованості склала понад мільйон євро.
Обвинувачення вимагає для італійця покарання у вигляді ув'язнення на чотири роки і дев'ять місяців.
Судове засідання відбудеться 2 квітня.
Раніше повідомлялося, що керівництво Федерації футболу Бразилії розглядає можливість запрошення Анчелотті на посаду головного тренера.