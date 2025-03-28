Загрожує в'язниця: Анчелотті постане перед судом

Головний тренер Реала Карло Анчелотті постане перед судом у справі про ухилення від сплати податків.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Прокуратура звинувачує наставника "вершкових" у приховуванні доходів від іміджевих прав у 2014 і 2015 роках, використовуючи офшорні компанії. Загальна сума заборгованості склала понад мільйон євро.

Обвинувачення вимагає для італійця покарання у вигляді ув'язнення на чотири роки і дев'ять місяців.

Судове засідання відбудеться 2 квітня.

Раніше повідомлялося, що керівництво Федерації футболу Бразилії розглядає можливість запрошення Анчелотті на посаду головного тренера.