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Загрожує в'язниця: Анчелотті постане перед судом

Олександр Булава — 28 березня 2025, 16:59
Загрожує в'язниця: Анчелотті постане перед судом
Карло Анчелотті
Getty images

Головний тренер Реала Карло Анчелотті постане перед судом у справі про ухилення від сплати податків.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Прокуратура звинувачує наставника "вершкових" у приховуванні доходів від іміджевих прав у 2014 і 2015 роках, використовуючи офшорні компанії. Загальна сума заборгованості склала понад мільйон євро.

Обвинувачення вимагає для італійця покарання у вигляді ув'язнення на чотири роки і дев'ять місяців.

Судове засідання відбудеться 2 квітня.

Раніше повідомлялося, що керівництво Федерації футболу Бразилії розглядає можливість запрошення Анчелотті на посаду головного тренера.

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