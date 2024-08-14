Анчелотті: Мбаппе готовий зіграти у матчі проти Аталанти
Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті заявив, що зірковий новачок клубу Кіліан Мбаппе готовий зіграти у матчі за Суперкубок УЄФА проти Аталанти.
Його слова передає УЄФА.
"У нас не було багато часу на підготовку, але ми у відмінній формі, Кіліан Мбаппе теж. Він прибув у хорошій формі й відразу ж адаптується. Як і всі інші хлопці в команді, він готовий зіграти сьогодні. Відтоді, як Кіліан приєднався до нас, він демонструє дійсно відмінні якості.
У нашій групі немає королів чи принців. Це дуже здорова, щаслива команда, і це дуже важливо для того, чого ми хочемо досягти в цьому сезоні", — підсумував наставник.
Нагадаємо, матч за 49-й Суперкубок УЄФА між Реалом та Аталантою відбудеться сьогодні 14 серпня, у Варшаві на стадіоні "Народовий". Початок зустрічі — о 22:00 за київським часом. Раніше повідомлялося, що український воротар потрапив у заявку "вершкових" на цей матч. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.