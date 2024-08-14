Анчелотті: Мбаппе готовий зіграти у матчі проти Аталанти

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті заявив, що зірковий новачок клубу Кіліан Мбаппе готовий зіграти у матчі за Суперкубок УЄФА проти Аталанти.

Його слова передає УЄФА.

"У нас не було багато часу на підготовку, але ми у відмінній формі, Кіліан Мбаппе теж. Він прибув у хорошій формі й відразу ж адаптується. Як і всі інші хлопці в команді, він готовий зіграти сьогодні. Відтоді, як Кіліан приєднався до нас, він демонструє дійсно відмінні якості.

У нашій групі немає королів чи принців. Це дуже здорова, щаслива команда, і це дуже важливо для того, чого ми хочемо досягти в цьому сезоні", — підсумував наставник.