Анчелотті: Запам’ятайте мої слова, ми знову будемо боротися за перемогу в усіх турнірах

Головний тренер Реала Карло Анчелотті вважає, що його команді вдасться подолати кризу.

Таку обіцянку італійський наставник дав на пресконференції перед матчем з Осасуною. Його слова наводить офіційний сайт Реала.

"Думаю, що попри проблеми, які в нас, цей сезон все ще може бути успішним. Запам’ятайте мої слова, ми знову будемо боротися за перемогу в усіх турнірах. Саме таке я дивлюся на майбутнє, і саме таким воно буде.

Через місяць у нас буде шанс виграти Міжконтинентальний кубок. Ми будемо боротися в Ла Лізі та Лізі чемпіонів. Так було завжди.

Команді потрібно продемонструвати самовіддачу, концентрацію та командну роботу. Я повторюю це знову і знову, адже все зводиться до цього.

Неважливо, чи використовуємо ми високий пресинг, ключ до надійної оборони – це компактність. Неважливо, будеми ми грати з високою лінією захисту чи низьким блоком, головне, щоб вони були щільними", – сказав Анчелотті.