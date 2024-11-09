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Анчелотті: Запам’ятайте мої слова, ми знову будемо боротися за перемогу в усіх турнірах

Ігор Чернявський — 9 листопада 2024, 08:50
Анчелотті: Запам’ятайте мої слова, ми знову будемо боротися за перемогу в усіх турнірах
ФК Реал

Головний тренер Реала Карло Анчелотті вважає, що його команді вдасться подолати кризу.

Таку обіцянку італійський наставник дав на пресконференції перед матчем з Осасуною. Його слова наводить офіційний сайт Реала.

"Думаю, що попри проблеми, які в нас, цей сезон все ще може бути успішним. Запам’ятайте мої слова, ми знову будемо боротися за перемогу в усіх турнірах. Саме таке я дивлюся на майбутнє, і саме таким воно буде.

Через місяць у нас буде шанс виграти Міжконтинентальний кубок. Ми будемо боротися в Ла Лізі та Лізі чемпіонів. Так було завжди.

Команді потрібно продемонструвати самовіддачу, концентрацію та командну роботу. Я повторюю це знову і знову, адже все зводиться до цього.

Неважливо, чи використовуємо ми високий пресинг, ключ до надійної оборони – це компактність. Неважливо, будеми ми грати з високою лінією захисту чи низьким блоком, головне, щоб вони були щільними", – сказав Анчелотті.

Нагадаємо, Реал програв два останніх матчі з загальним рахунком 1:7. Обидва поєдинки з Барселоною (0:4) та Міланом (1:3) проходили вдома. Відставання від каталонців у Ла Лізі становить 9 очок (проте є матч у запасі), а в Лізі чемпіонів "галактікос" йдуть аж на 18 місці після 4 турів.

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