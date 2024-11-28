Залишив Фергюсона позаду: Анчелотті встановив новий рекорд за кількістю матчів у єврокубках

Карло Анчелотті став рекордсменом єврокубкових турнірів за кількістю проведених матчів у ролі головного тренера.

Про це повідомила пресслужба Реала.

Виїзний матч 5 туру Ліги чемпіонів проти Ліверпуля, в якому "вершкові" зазнали поразки з рахунком 2:0, став для італійського наставника 215-м поєдинком у єврокубках. Попереднім рекордсменом був легендарний тренер Манчестер Юнайтед сер Алекс Фергюсон, який провів 214 ігор.

Упродовж тренерської кар’єри Анчелотті виступав у єврокубках із вісьмома командами. Серед них Реал (68 матчів), Мілан (77), Челсі (18), Баварія (12), Наполі (12), ПСЖ (10), Ювентус (10) та Парма (8).

Також "Тато Карло" є абсолютним рекордсменом Ліги чемпіонів за кількістю перемог. Він вигравав турнір 5 разів – тричі з Реалом і двічі з Міланом.