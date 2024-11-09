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Анчелотті: Я не найкращий тренер останніх років. Були Лобановський, Фергюсон

Олег Дідух — 9 листопада 2024, 13:32
Анчелотті: Я не найкращий тренер останніх років. Були Лобановський, Фергюсон
Карло Анчелотті
Getty Images

Головний тренер Реала Карло Анчелотті оцінив свою роль в історії футболу і назвав тренерів, яких вважає видатнішими, ніж він сам.

Італійського фахівця цитує beIN Sports.

"Не думаю, що я коли-небудь робив новаторство у футболі. Я завжди намагався створювати для гравців найкращі умови, щоб вони почувалися комфортно під час матчів. Футболісти є зірками шоу.

Я не вірю, що я найкращий тренер останніх кількох років. Я багато виграв, але є тренери, які виграли навіть більше, ніж я. Фергюсон, Гвардіола, а до цього Лобановський. І навіть якби я вважав себе найкращим тренером за останні 30 років, що тоді? Мені б не зробили статую", – заявив італієць.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Анчелотті був визнаний найкращим тренером 2024 року в світі.

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