Анчелотті: Я не найкращий тренер останніх років. Були Лобановський, Фергюсон

Головний тренер Реала Карло Анчелотті оцінив свою роль в історії футболу і назвав тренерів, яких вважає видатнішими, ніж він сам.

Італійського фахівця цитує beIN Sports.

"Не думаю, що я коли-небудь робив новаторство у футболі. Я завжди намагався створювати для гравців найкращі умови, щоб вони почувалися комфортно під час матчів. Футболісти є зірками шоу.

Я не вірю, що я найкращий тренер останніх кількох років. Я багато виграв, але є тренери, які виграли навіть більше, ніж я. Фергюсон, Гвардіола, а до цього Лобановський. І навіть якби я вважав себе найкращим тренером за останні 30 років, що тоді? Мені б не зробили статую", – заявив італієць.