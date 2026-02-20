Анчелотті заговорив про продовження контракту зі збірною Бразилії

Італійський наставник Карло Анчелотті розповів про свої плани щодо співпраці зі збірною Бразилії.

Його слова наводить Yalla Shoot.

Колишній наставник мадридського Реала не виключає варіанту продовження контракту із "селесао". Анчелотті навіть назвав термін, на який хотів би пролонгувати угоду.

"Думаю, я продовжу контракт зі збірною Бразилії на чотири роки. Це нова робота, і я дуже щасливий", – заявив "Тато Карло".

Також 66-річний спеціаліст не відповів чітко на запитання про можливе повернення до керма "Королівського клубу", який очолював двічі – 2013-2015 (119 ігор) та 2021-2025 (234 матчі).

Анчелотті сів у тренерське крісло "селесао" наприкінці травня 2025-го. Команда під його керівництвом провела вже 8 поєдинків: 4 перемоги, 2 мирові та 2 поразки.

Раніше ЗМІ повідомляли, що італійський коуч вже продовжив контракт із бразильською збірною, яку повезе на чемпіонат світу-2026. На Мундіалі бразильці точно зіграють три зустрічі у рамках групового етапу проти: Марокко (14 червня), Гаїті (20 червня) та Шотландії (25 червня).

Зазначалось, що Анчелотті отримає премію у розмірі 5 мільйонів євро, якщо Бразилія тріумфує на ЧС-2026.