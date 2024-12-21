Анчелотті розповів, коли повернеться захисник Реала, який через травму пропустив понад рік

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті повідомив, що зірковий захисник команди Давід Алаба повернеться на поле приблизно в середині січня.

Його слова передає Фабріціо Романо.

"Алаба повернеться до тренувань 30 грудня, і він буде готовий грати приблизно в середині січня. Він повертається. Це чудова новина", – сказав наставник.

🚨📈 Carlo Ancelotti: “David Alaba will be back in team training on December 30th and he will be ready to play around mid January”.



“He’s coming back. It’s an excellent news”. pic.twitter.com/0HEup98H3D — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 21, 2024

Нагадаємо, що футболіст понад рік відновлювався після травми хрестоподібної зв'язки коліна.

Востаннє Алаба з'являвся на полі у грудні 2023 року в матчі проти Вільярреала. Австрійський захисник захищає кольори Реала із 2021 року, перейшовши до "вершкових" з Баварії за 55 мільйонів євро.

Раніше відомий інсайдер відреагував на чутки про завершення кар'єри Алаби.