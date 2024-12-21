Анчелотті розповів, коли повернеться захисник Реала, який через травму пропустив понад рік
Давід Алаба
Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті повідомив, що зірковий захисник команди Давід Алаба повернеться на поле приблизно в середині січня.
Його слова передає Фабріціо Романо.
"Алаба повернеться до тренувань 30 грудня, і він буде готовий грати приблизно в середині січня. Він повертається. Це чудова новина", – сказав наставник.
Нагадаємо, що футболіст понад рік відновлювався після травми хрестоподібної зв'язки коліна.
Востаннє Алаба з'являвся на полі у грудні 2023 року в матчі проти Вільярреала. Австрійський захисник захищає кольори Реала із 2021 року, перейшовши до "вершкових" з Баварії за 55 мільйонів євро.
Раніше відомий інсайдер відреагував на чутки про завершення кар'єри Алаби.