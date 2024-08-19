Анчелотті: Цілком зрозуміло, звідки можуть виходити наші проблеми

Головний тренер Реала Карло Анчелотті вважає, що нічия з Мальоркою вказала на проблеми, які є в його команди.

Про це він розповів на пресконференції. Слова італійського наставника наводить офіційний сайт Реала.

"Минулого сезону я був задоволений деякими нічиїми, але не сьогодні, адже ми могли зіграти значно краще. Я не хочу виправдовуватися, але ми просто маємо грати з кращим ставленням до справи. З цього матчу ми можемо винести багато уроків. Цілком зрозуміло, звідки можуть виходити наші проблеми" , — сказав Анчелотті.

У матчі проти Мальорки Реал забив швидкий гол, але потім втратив перевагу, коли Ведат Мурікі з близької відстані головою вколотив м’яч у ворота. Після пропущеного голу "вершкові" весь тайм "висіли" на воротах суперника, але так і не змогли впоратися з низьким блоком Мальорки.