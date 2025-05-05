Анчелотті провів розмову з Луніним після фіналу Кубку Іспанії

Головний тренер Реала Карло Анчелотті провів розмову з українським воротарем Андрієм Луніним після фіналу Кубку Іспанії проти Барселони, висловивши повну довіру воротарю.

Про це повідомляє Defensa Central.

За інформацією мадридських ЗМІ, тренер підбадьорив українця і пояснив йому, чому вирішив випустити у фінальному матчі Тібо Куртуа. Також Анчелотті дав зрозуміти Луніну, що він продовжує довіряти Андрію.

Нагадаємо, що Андрій Лунін провів усі матчі Кубка Іспанії 2024/25 окрім самого фінального поєдинку. У турнірі українець зіграв 5 матчів, пропустив 8 голів і двічі відіграв на нуль.

Раніше повідомлялося, що агент українського воротаря Жорже Мендеш провів з керівництвом "вершкових" термінову зустріч, на якій повідомив, що його клієнт розглядає зміну клубної прописки, адже ним цікавиться низка інших команд.