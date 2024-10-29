Анчелотті: Дякую родині, президенту, клубу, гравцям, особливо Вінісіусу та Карвахалю

Головний тренер Реала Карло Анчелотті подякував за нагороду імені Йогана Кройфа, як найкращому тренеру сезону від видання France Football.

Відповідний пост італійський наставник зробив у соцмережі X (колишній Twitter).

"Хочу подякувати моїй родині, моєму президенту, моїм гравцям і перш за все Віні та Карвахалю", – написав Анчелотті.

У сезоні-2023/24 італієць привів Реал до перемоги в Лізі чемпіонів та Ла Лізі. Зазначимо, що Карло не вийшов на сцену забрати свою нагороду, адже жоден представник "галактікос" не був присутній на церемонії – "королівський клуб" бойкотував рішення France Football віддати Золотий м’яч не Вінісіусу Жуніору.

Окрім Анчелотті, на звання найкращого тренера також претендували Хабі Алонсо (Баєр), Луїс Рубіалес (збірна Іспанії), Жузеп Гвардіола (Манчестер Сіті), Джан П’єро Гасперіні (Аталанта) та Ліонель Скалоні (збірна Аргентини).