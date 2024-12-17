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Анчелотті – найкращий тренер року за версією FIFA The Best

Володимир Максименко — 17 грудня 2024, 20:08
Анчелотті – найкращий тренер року за версією FIFA The Best
Карло Анчелотті
Фото УЄФА

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті став найкращим тренером серед чоловічих команд у 2024 році.

Про це повідомляє офіційний Х-акаунт ФІФА.

У 2024 році італійський фахівець разом із Реалом став переможцем Ла Ліги, Суперкубка Іспанії, Ліги чемпіонів та Суперкубка УЄФА.

Зазначимо, що France Football на церемонії вручення Золотого м'яча також визнав Анчелотті найкращим тренером року. Втім, фахівець не приїхав на захід через бойкот з боку представників Реала.

Для італійця це перша нагорода від ФІФА.

Раніше організація назвала ім'я тріумфатора премії Пушкаша.

ФІФА Реал Мадрид Карло Анчелотті

Карло Анчелотті

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