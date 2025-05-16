Анчелотті може повернутися в Реал після роботи зі збірною Бразилії

Карло Анчелотті, який наприкінці поточного сезону покине посаду головного тренера Реала, може покинути мадридський клуб не остаточно.

Про це повідомляє Marca.

У червні Анчелотті очолить збірну Бразилії, яку готуватиме до чемпіонату світу 2026 року. Попри відхід наприкінці сезону, 65-річному італійцеві вдалося зберегти хороші стосунки з президентом Реала Флорентіно Пересом та рештою керівництва клубу.

Сторони вже обговорювали можливе повернення Анчелотті в клуб після ЧС-2026. Мова йде не про тренерську роботу, а про посаду в клубному керівництві. Яку саме посаду може обійняти італійський фахівець – наразі не відомо.

Нагадаємо, на посаді головного тренера Реала Анчелотті, скоріше за все, замінить Хабі Алонсо.