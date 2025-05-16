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Анчелотті може повернутися в Реал після роботи зі збірною Бразилії

Олег Дідух — 16 травня 2025, 14:15
Анчелотті може повернутися в Реал після роботи зі збірною Бразилії
Карло Анчелотті
Getty Images

Карло Анчелотті, який наприкінці поточного сезону покине посаду головного тренера Реала, може покинути мадридський клуб не остаточно.

Про це повідомляє Marca.

У червні Анчелотті очолить збірну Бразилії, яку готуватиме до чемпіонату світу 2026 року. Попри відхід наприкінці сезону, 65-річному італійцеві вдалося зберегти хороші стосунки з президентом Реала Флорентіно Пересом та рештою керівництва клубу.

Сторони вже обговорювали можливе повернення Анчелотті в клуб після ЧС-2026. Мова йде не про тренерську роботу, а про посаду в клубному керівництві. Яку саме посаду може обійняти італійський фахівець – наразі не відомо.

Нагадаємо, на посаді головного тренера Реала Анчелотті, скоріше за все, замінить Хабі Алонсо.

Реал Мадрид Карло Анчелотті

Карло Анчелотті

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